Более тысячи кустарников и 300 деревьев высадят в Барнауле

В Барнауле осенью высадят 1082 кустарника, 219 деревьев высотой более трёх метров и 114 деревьев высотой 1,5 метра. Работы будут вестись во всех районах города, сообщает мэрия.

Так, сирень уже начали высаживать на ул. 280-летия Барнаула и в районе дома № 9 по ул. Чудненко. Со следующей недели кустарник также планируют высадить вдоль трамвайных путей на пр. Ленина от пл. Октября до ул. Пионеров, на ул. Анатолия в границах пр. Социалистического и Красноармейского, а также на ул. Энтузиастов, 17, и на ул. Панфиловцев, 31. Кроме того, на пересечении ул. Взлётной и Сергея Ускова высадят саженцы пузыреплодника, а на Взлётной и Обском бульваре появятся яблони и рябины.

"Также в городе высадят берёзы, липы, тополя, ивы, ель, вяз, ясень и клён. Молодые деревья появятся на проспекте Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах Георгиева, Молодёжной, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарская, Солнечная Поляна, Гоголя и вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев", – перечислили в горадминистрации.

Сроки завершения всех посадочных работ будут зависеть от погоды. Ожидается, что все работы будут выполнены до середины ноября.