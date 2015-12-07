Более тысячи огней осветили Павловский тракт в Барнауле перед Новым годом
В Индустриальном парке Барнаула устанавливают световые фонтаны. Уже смонтировано около сотни световых виньеток.
7 декабря 2015, 13:53
Более тысячи огоньков осветили Павловский тракт в Барнауле в преддверии Нового года. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.
Фото: http://barnaul.org
Как уточняют в ведомстве, на сегодняшний день смонтировано около сотни световых виньеток и тубусов, в ближайшее время на Павловском тракте будут установлены световые фонтаны.
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