Более тысячи огней осветили Павловский тракт в Барнауле перед Новым годом

Более тысячи огоньков осветили Павловский тракт в Барнауле в преддверии Нового года. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.



























Фото: http://barnaul.org





Как уточняют в ведомстве, на сегодняшний день смонтировано около сотни световых виньеток и тубусов, в ближайшее время на Павловском тракте будут установлены световые фонтаны.



