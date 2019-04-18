Более тысячи рубцовчан оставались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария в Рубцовске оставила накануне более тысячи горожан без холодной воды – в данный момент повреждение на сетях устранено, сообщает "Алтайская правда".

Авария случилась 17 апреля на водопроводе диаметров 300 миллиметров по адресу улица Алтайская, 169а.

В результате повреждения холодное водоснабжение было ограничено в домах и зданиях по улицам Алтайская,114, 167, 169 и Светлова, 60, 62, 64. Всего под отключение попали 1097 жителей.

К вечеру 17 апреля авария была устранена, водоснабжение восстановлено.