Большая честь: Виктор Томенко приветствовал спортсменов на открытии Кубка мира по гребле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Он приветствовал участников и гостей соревнований и отметил, что для Барнаула проведение таких мероприятий – "большая честь и ответственность".

"Мы усердно готовились к сегодняшним стартам, и я уверен – они пройдут на самом высоком уровне. На несколько дней Барнаул станет эпицентром мировых событий в гребле на байдарках. Я хочу поблагодарить спортсменов за саму возможность увидеть всю красоту этого спорта в исполнении самых выдающихся мастеров. Пусть эти соревнования будут яркими и займут своё достойное место в летописи гребного спорта", – сказал Виктор Томенко.

Губернатор также поблагодарил за оказанное региону доверие Международную федерацию каноэ, Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ, Фонд поддержки олимпийцев России, Министерство спорта России.

В завершение поздравительной речи он выразил надежду, что участники, гости и болельщики останутся довольны организацией соревнований, пожелал спортсменам побед и пригласил иностранных гостей приезжать в Алтайский край, "чтобы отдохнуть, набраться сил и здоровья".

Ранее министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что соревнования в столице Алтайского края организованы на высоком уровне.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования такого уровня проводятся в Алтайском крае впервые. На Алтай приехали более 300 спортсменов из 57 стран мира. Это титулованные чемпионы мира, Европы и призёры Олимпийских игр. Четыре дня барнаульцы и гости города будут наблюдать за тем, как разыгрываются олимпийские путёвки в Токио, а также медали Кубка мира.