Больше 1200 сеянцев сосен высадили в Барнауле

Фото: barnaul.org

Порядка 1250 сеянцев сосен высадили на территории барнаульских лесов. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Месяц леса". Об этом сообщает пресс-цент администрации краевой столицы.

В акции приняли участие представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с комитетом по делам молодежи администрации.

Сеянцы посадили студенты Барнаульского кооперативного техникума.