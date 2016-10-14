Больше 1200 сеянцев сосен высадили в Барнауле
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Месяц леса"
14 октября 2016, 18:50
Фото: barnaul.org
Порядка 1250 сеянцев сосен высадили на территории барнаульских лесов. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Месяц леса". Об этом сообщает пресс-цент администрации краевой столицы.
В акции приняли участие представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с комитетом по делам молодежи администрации.
Сеянцы посадили студенты Барнаульского кооперативного техникума.
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