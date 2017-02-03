Больше 150 улиц очистили в барнаульском поселке Власиха – власти

Фото: barnaul.org

Более 150 улиц в барнаульском поселке Власиха очистили от снега в течение минувшей недели, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Сугробы исчезли с улиц микрорайонов "Сибирский", "Молодость", "Мелиоратор", "Октябрьский", "Лесная поляна", в поселке Новомихайловка и поселке Лесной.

Также дорожники убрали снег и наледь с остановок общественного транспорта, расположенных по улицам Новосибирская, Мамонтова, Радужная.