Больше 150 улиц очистили в барнаульском поселке Власиха – власти
Снег убрали в микрорайонах "Сибирский", "Молодость", "Мелиоратор", "Октябрьский", "Лесная поляна"
3 февраля 2017, 18:27
Фото: barnaul.org
Более 150 улиц в барнаульском поселке Власиха очистили от снега в течение минувшей недели, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Сугробы исчезли с улиц микрорайонов "Сибирский", "Молодость", "Мелиоратор", "Октябрьский", "Лесная поляна", в поселке Новомихайловка и поселке Лесной.
Также дорожники убрали снег и наледь с остановок общественного транспорта, расположенных по улицам Новосибирская, Мамонтова, Радужная.
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