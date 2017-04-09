Больше 20 человек тушили горящий дом в Барнауле
Пожар произошел в Центральном районе в ночь на 9 апреля
9 апреля 2017, 12:04
Фото: pixabay.com
Возгорание частного дома произошло в Центральном районе Барнаула в ночь на воскресенье, 9 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:18. Через 27 минут пламя удалось локализовать, еще через десять минут – ликвидировать.
На пожар выезжали 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
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