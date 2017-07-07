Больше 20 минут тушили хозпостройки в Барнауле

Возгорание хозяйственных построек произошло в Ленинском районе Барнаула вечером в четверг, 6 июля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16.45. Только через 15 минут пожар удалось локализовать, еще через восемь минут ликвидировать.

На пожар выезжали девять сотрудников МЧС на трех спецмашинах.