Больше 20 пожарных тушили садовый домик в Барнауле

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Возгорание садового домика произошло в ночь на воскресенье, 14 августа, в Центральном районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 00:11. Через 22 минуты пожар был локализован, еще через 20 минут потушен.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 26 человек и семи единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 24 человека личного состава и шесть единиц техники.