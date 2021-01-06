Больше 24 тысяч человек в России заразилось ковидом за прошедшие сутки

24 217 новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки, сообщает сайт "Стопкоронавирус.рф". По данным на 6 января, с начала пандемии по всей стране заболел уже 3 308 601 человек.

Новые случаи инфицирования зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего зараженных выявили в Москве (5142 человека), Санкт-Петербурге (3341 человек) и Московской области (1097 человек).

При этом выздоровели к утру 6 января еще 23 055 человек. Таким образом, количество переболевших за все время составляет уже 2 685 723 человека. С начала пандемии в России умер 59 951 пациент с ковидом, из них 445 россиян – за прошедшие сутки.

Число активных случаев коронавирусной инфекции на 6 января 2021 года – 562 927 человек.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 205 новых случаев заражения. В госпиталях региона скончались 13 человек, 8 из них – от COVID-19.