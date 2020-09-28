Больше 250 млн рублей выделили на строительство нового детского сада в Рубцовске

257 миллионов рублей направили по нацпроекту "Демография" на строительство детского сада в Рубцовске. К работам подрядчик приступил в 2020 году, а завершить строительство планируют к ноябрю 2021 года, пишет официальный сайт Алтайского края.

В образовательном учреждении оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также в помещениях оборудуют лифты, а на территории проведут благоустройство и озеленение.

Сейчас на площадке завершают нулевой цикл работ, кладку стен и продолжают монтаж перекрытий первого этажа.