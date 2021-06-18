Больше ста юных алтайских гимнасток приняли участие в крупном международном проекте

В Алтайском крае прошёл семинар по художественной гимнастике в рамках известного проекта "Искусство в спорте". Больше сотни юных спортсменок в течение пяти дней учились мастерству у титулованных и именитых профессионалов со всей страны. Провести мероприятие на Алтае приехала создатель проекта, академик Российской академии художеств, мастер спорта международного класса, чемпионка России и бывший член сборной России по художественной гимнастике Любовь Барыкина. Семинар провели в санатории-профилактории "Станкостроитель" при поддержке партии ЛДПР.

Постигать мастерство пригласили гимнасток из спортивной школы "Жемчужина Алтая" и спортклуба "Созвездие". Для них провели мастер-классы по живописи, акробатике, классическому балету, современному танцу и танцу с предметами художественной гимнастики. Среди педагогов проекта, кандидат исторических наук и доцент института искусств и дизайна АлтГУ Вера Бочковская, а также график и член Союза художников России Александр Гордиенко. Кроме того, с детьми работали тренеры и хореографы "Жемчужины Алтая" и "Созвездия": мастер спорта и судья Всероссийской категории Евгения Куренская, руководитель клуба современного танца "В движении" Ирина Яровая, солистка балета музыкального театра Татьяна Ледовских, мастера спорта Ангелина Степина, Мария Пипченко и Алла Кайль.

Мастер-классы по живописи оказались особенно важны в рамках фестиваля, отметила Любовь Барыкина. По её словам, детям необходимо развиваться всесторонне, не зацикливаясь на одном занятии. А Барнаул она похвалила за качественную инфраструктуру.

"Самые прекрасные впечатления остались от работы на Алтае. Старались все – и малышки 5-6 лет, и средняя, и старшая группы. Думаю, маленьким было довольно трудно взять такой объём материала за несколько дней, но они справились! Здорово, что удалось связаться с Союзом художников и привлечь к проекту двух талантливых педагогов. Для многих девочек этот опыт в изобразительном искусстве был новым и интересным. Считаю, личность ребёнка должна быть всесторонне и гармонично развита, на это и нацелен мой проект. Уверена, что ещё вернусь на Алтай! Барнаул мне понравился – это чистый, ухоженный город с инфраструктурой на очень хорошем уровне, один из лучших городов России", – отметила Барыкина.

Завершился пятидневный марафон спорта большим гала-концертом. Там участницам проекта вручили памятные призы от партии ЛДПР. Поздравить юных спортсменок приехал депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Алексей Скосырский.

"Без преувеличения, это масштабный проект, была проделана серьёзная работа. И очень приятно, что такая известная спортсменка и педагог посетила наш регион. Родители, конечно, были в восторге от концерта, от новых способностей своих девочек. ЛДПР всегда поддерживала и спорт, и культуру, а здесь произошёл такой замечательный творческий симбиоз. Мы не могли остаться в стороне", – рассказал депутат.

Проект "Искусство в спорте" уже реализовали не только в российских регионах, но и за рубежом. Семинары регулярно проводят в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах.