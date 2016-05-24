Большим концертом у храма отпразднует Барнаул День славянской письменности

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Большой концерт состоится в Барнауле 24 мая на площади перед храмовым комплексом Иоанна Богослова на улице Шумакова в рамках празднования Дня славянской письменности.

Перед собравшимися выступит хор Покровского собора. В мероприятии примут участие мужской вокальный ансамбль под управлением Александра Афанасьева и симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края.

Также свои программы представят Барнаульский академический хор, Барнаульский духовой оркестр и сводный детский хор.

Начало праздника назначено на 17:00.

Между тем сегодня жителей Алтайского края с праздником поздравил губернатор Александр Карлин.

"От всей души поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры! Появление азбуки Кирилла и Мефодия завершило многовековой период становления славянской письменности, стало важным этапом развития русского языка, сыграло ключевую роль в истории российской государственности. Отмечая этот праздник, мы отдаем дань мудрости наших предков, создавших многонациональную державу, завещавших потомкам великое духовное и культурное наследие, основанное на христианских традициях терпимости, толерантности и согласия", - цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.