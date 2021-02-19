Бомбу в здании службы судебных приставов в Барнауле не нашли

Сообщение о минировании оказалось ложным

19 февраля 2021, 13:58, Никита Бородкин

Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании алтайской службы судебных приставов на улице Пушкина, 17, в Барнауле.

Напомним, что звонок с информацией о минировании здания поступил от неизвестного днем, 19 февраля. После этого мужчина сразу бросил трубку. Людей экстренно эвакуировали, на место прибыли кинологи, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Звонок поступил на телефон доверия службы приставов. Сейчас полицейские выясняют личность шутника. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что в службе судебных приставов сегодня должна была состояться отчетная пресс-конференция.

Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе

Здание службы судебных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о бомбе

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