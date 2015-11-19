Бомж проник ночью в магазин в алтайском селе, чтобы поменять одежду

Полицейские в Родинском районе задержали 19-летнего юношу без определенного места жительства, который ночью взломал магазин и похитил одежду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.





Инцидент произошел в селе Степное. Парень взломал навесной замок входной двери и проник в один из магазинов. Оттуда он украл костюм, шапку, кроссовки, сумку и примерно тысячу рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей.





Позже его удалось разыскать. Похищенные вещи сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





Известно, что парень уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.