Бондарчук хочет сделать Алтайский край центром кинопроизводства России

Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Агентство стратегических инициатив одобрили проект по повышению инвестиционной привлекательности регионов как центров кинопроизводства. Согласно проекту, Алтайский край может стать одним из главных таких центров в стране, об этом пишет газета "Известия".

В число таких регионов, по данным издания, помимо Алтая вошел Краснодарский край, республики Крым, Татарстан и Саха, Московская, Ленинградская, Тульская, Нижегородская и Ростовская области.

Основой программы станет проект налоговых возвратов за потраченные на территории региона киносъемки — рибейт. Такая практика существует во многих странах мира. Как правило, размер налогового возврата колеблется в районе 20–25%.

"Россия должна с легкостью встроиться в этот процесс. Во-первых, у нас безопасно по сравнению с другими странами. Во-вторых, в связи с девальвацией рубля у нас сейчас снимать дешевле, чем даже во Вьетнаме. При этом плюсов много — привлечение инвестиций, развитие туризма, прозрачность финансовых операций и обеспечение населения рабочими местами", – приводят "Известия" слова главы кинокомпании Art Pictures, председателя совета директоров "Ленфильма", режиссера Федора Бондарчука, который является автором этой инициативы.

По словам режиссера "Сталинграда", система рибейтов выгодна самим регионам, которые, привозя к себе съемочные группы, получают возможности для увеличения туристического потока, обеспечения местного населения рабочими местами, заполнения гостиниц и ресторанов.

По мнению продюсеров, в Россию при условии введения льгот для кинематографистов начнут приезжать и иностранные съемочные группы, которые предпочитают другие страны.

Во Владивостоке программу рибейтов могут запустить уже в следующем году. Там давно существует кинокомиссия, занимающаяся организацией съемок. Сейчас с главами регионов и продюсерами во главе с Федором Бондарчуком, Сергеем Сельяновым, Анной Крутовой и первым заместителем председателя Союза кинематографистов Олегом Ивановым сформирована специальная комиссия. Уже в августе 2016 года планируется выработать механизмы для запуска программы, в том числе стандарты для формирования законодательной базы в области налоговых льгот и получения субсидий для кинопроизводителей. Также в рабочую группу войдут представители Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ.