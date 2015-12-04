"Борьба с коррупцией усилится" – сенатор Белоусов о послании президента
Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов назвал ключевые моменты послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Член Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов назвал ключевые моменты послания Владимира Путина Федеральному собранию, оглашение которого состоялось в четверг, 3 декабря.
"В своем послании президент жестко и однозначно озвучил не только очаги напряженности в мире, но и так же, как и на прошедшей юбилейной сессии ООН, предельно конкретно назвал виновников столь сложной обстановки в мире. Причем тут же был предложен путь совместной, под эгидой ООН, борьбы с нынешними "мракобесами" — террористами", – сказал сенатор.
Фото: akzs.ru
Он добавил, что Россия возглавила эту борьбу с новым мировым злом, что переформатирует расклад политических сил в мире.
"Борьбу с терроризмом президент назвал борьбой за свободу и правду, и, действительно, только за время работы наших ВКС в Сирии в мире уже стало меньше лицемерия и больше правды", – отметил Сергей Белоусов.
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Громкие антикоррупционные дела минувшего года он называет началом большой работы, впервые из уст президента прозвучало, что "коррупция – это препятствие развитию России".
"Посыл президента о том, что экспансия продукции на международные рынки должна стать естественным состоянием нашей экономики, в полной мере соответствует направлению интеллектуальных усилий и материальных инвестиций наших аграриев", – заключил Белоусов.
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