"Борьба с коррупцией усилится" – сенатор Белоусов о послании президента

Член Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов назвал ключевые моменты послания Владимира Путина Федеральному собранию, оглашение которого состоялось в четверг, 3 декабря.



"В своем послании президент жестко и однозначно озвучил не только очаги напряженности в мире, но и так же, как и на прошедшей юбилейной сессии ООН, предельно конкретно назвал виновников столь сложной обстановки в мире. Причем тут же был предложен путь совместной, под эгидой ООН, борьбы с нынешними "мракобесами" — террористами", – сказал сенатор.







Фото: akzs.ru



Он добавил, что Россия возглавила эту борьбу с новым мировым злом, что переформатирует расклад политических сил в мире.

"Борьбу с терроризмом президент назвал борьбой за свободу и правду, и, действительно, только за время работы наших ВКС в Сирии в мире уже стало меньше лицемерия и больше правды", – отметил Сергей Белоусов.

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Громкие антикоррупционные дела минувшего года он называет началом большой работы, впервые из уст президента прозвучало, что "коррупция – это препятствие развитию России".

"Посыл президента о том, что экспансия продукции на международные рынки должна стать естественным состоянием нашей экономики, в полной мере соответствует направлению интеллектуальных усилий и материальных инвестиций наших аграриев", – заключил Белоусов.

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