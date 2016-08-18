Браконьер, ловивший рыбу электроудочкой на Оби, задержан в Алтайском крае

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Браконьер, ловивший рыбу электроудочкой на реке Обь в Первомайском районе, пойман в Алтайском крае, сообщает региональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства.

В ведомстве напоминают, что нельзя рыбачить приспособлениями с применением электротока.

"Этот способ "рыбалки" считается одним из самых варварских. От сильного разряда в воде не остается ничего живого: гибнет крупная рыба, мальки, икра, планктон и мелкие донные организмы", – сказано в сообщении.

В данном случае сумма ущерба составила 4260 рублей. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.