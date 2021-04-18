Браконьера осудили за охоту на кабаргу в алтайском заповеднике

Суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённого в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Правоохранители выяснили, что сельчанин в ноябре 2020 года без разрешения проник в Алтайский государственный природный биосферный заповедник и установил там 67 металлических петель для отлова животных.

В результате он добыл семь особей краснокнижной каборги, а также по одной – медведя и зайца. Ущерб государству оценили в сумму, превышающую 12 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно, а также запретил заниматься охотой в течение двух лет.