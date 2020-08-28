Браконьеры убили трех косуль в Алтайском крае

В Калманском районе Алтайского края браконьеры застрелили трех косуль. Полицейские задержали двух подозреваемых непосредственно на месте преступления.

Как установили следователи, 45-летний и 30-летний мужчины в четырех километрах от села Новотроенка убили трех косуль: самку и двух ее детенышей. Туши разделали тут же. Полицейские задержали мужчин с уже наполненными мясом сумками. У подозреваемых изъяли оружие, патроны, гильзы, ножи, туши и шкуры животных. Ущерб оценивается в 440 тысяч рублей, пишет газета "Ленинец".

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба". Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.