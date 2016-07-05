Браконьеры забили веслом лося в Алтайском крае. Фото

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции задержали браконьеров, охотившихся на лося, в Крутихинском районе Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне днем в двух километрах от села Масляха во время рыбалки на реке Обь двое местных жителей заметили, как реку переплывает лось.

"Мужчины догнали на моторной лодке животное и нанесли ему несколько ударов по голове веслом. Когда лось перестал подавать признаки жизни, злоумышленники накинули на рога парнокопытного веревку, и отбуксировали тушу в камыши. Все происходящее видели отдыхающие на берегу реки люди. Они и сообщили о произошедшем в полицию", - уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге злоумышленники были задержаны. Мужчины отрицали свою вину, заявив, что лось уплыл самостоятельно. Спустя несколько часов туша лося была найдена.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело о незаконной охоте.

Сумма ущерба государству составила около двухсот тысяч рублей.