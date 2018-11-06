Бредовое высказывание: на Алтае оценили слова о "ненужности молодежи"

5 ноября директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких высказала мнение, что государство ничего не должно молодежи. "На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила Глацких на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. Слова чиновницы активно обсуждаются и критикуются обществом. Amic.ru опросил жителей Алтайского края об их отношении к высказыванию Глацких.

Депутат АКЗС (КПРФ) Мария Прусакова

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru.

Естественно, я считаю, что Ольга — очень яркий и характерный представитель современного руководства во многих ведомствах. К сожалению, это люди, для которых работа с молодежью не является призванием. Это люди, которые случайно оказались на этих местах. Их профессионализм и моральные качества не соответствуют тем должностям, которые они занимают. Наши товарищи-коммунисты в Свердловской области уже давно высказывают претензии к компетенции этого специалиста. В принципе, для этого человека ее система ценностей, что государство сегодня выполняет только одну функцию — собирает налоги, а оно никому ничего не обязано.

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В каждом регионе есть такие специалисты, когда у нас министерством образования руководят экономисты, министерством здравоохранения руководят люди, которые далеки от этой профессии. Главная цель — это получение экономической прибыли. На мой взгляд, на сегодняшний день и школа перестала быть образовательным институтом, а стала учреждением по оказанию услуг. А ведь раньше школа выполняла нравственную, воспитательную, в том числе патриотическую функции. Сегодня этого нет, потому что вот такие специалисты сидят. Можем только констатировать, что с таким отношением у нас реализуются законы.

Я категорически не согласна с ее высказыванием как руководитель коммунистической партии, которая считает, что именно государство должно брать на себя основные функции по воспитанию, по защите граждан. Что такое государство? У него есть три основные функции, это записано в Конституции. Оно обязано лечить, учить и защищать. Это обязанности государства. А отдельные чиновники понятия не имеют об этом.

Депутат АКЗС ("Единая Россия") Сергей Писарев

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru.

Здесь вопрос не совсем простой, нужно слышать полностью видеозапись этого разговора, в каком контексте это было сказано. Пока эта фраза выдернута, и она не совсем хороша. Но я думаю, что там все-таки было сказано немного по-другому. У нас сегодня в обществе много "диванолежателей", которые считают, что лежа на диване можно всего в жизни достичь. А оторвать "энное" место с дивана и начать что-то делать, при этом зарабатывая деньги и создавая какие-то проекты, это уже не их направление. Если бы чиновница имела в виду, что пора начинать работать, что-то делать, то она была бы права. А по поводу того, что государство ничего не должно молодежи. Должно государство, обязано, и оно возложило на себя многие обязанности. Я не видел пока полного ее выступления, чтобы дать четкую оценку происходящему. Но если она сказала в контексте того, что, вот, нарожали детей и делайте, что хотите, это неправильно. Это негосударственная позиция. А лодырям и лентяям я бы тоже мог сказать, что никто за вас ничего не сделает, пока вы сами ничего не начнете делать.

Государство сегодня создает бизнес-инкубаторы, целую кучу программ по поддержке молодежи, политическую основу для деятельности молодежи, молодежные парламенты. Государство позволяет молодежи входить не только в среду бизнеса и предпринимательского сообщества, но и в политическую среду. И поэтому это полнейшее заблуждение, что государство не обязано молодежи. Государство обязано и делает это. А задача молодежи — оторвать свое бренное тело и начать в этом активно участвовать.

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц

Фото: doc22.ru.

Как можно относиться к бредовым высказываниям? Может, в Свердловске климат специфический, влияющий на чиновников. По такому раскладу и родители государству ничего не должны, каждый должен быть сам за себя. И налоги мы платим, и воспитываем детей самостоятельно, на границах стоим, рубежи охраняем и так далее. Конечно, это бредовое высказывание. Человек просто не подумал, а может, она имела в виду что-то другое? Может, она имела в виду, что приоритет воспитания ребенка все-таки должен быть у семьи? Но из жизни не выбросишь ни школы, ни вузы, ни дошкольное образование. У нас и так государство активно устранилось из процесса воспитания подрастающего поколения: бесплатные секции, кружки для детей, их еще надо умудриться найти. За все надо платить. Даже среднее образование обходится в копеечку родителям. Государство и так уходит из этой сферы, а после таких высказываний оптимизма не добавляется.

Депутат Барнаульской гордумы ("Справедливая Россия") Оксана Молодых

Фото с личной страницы Оксаны Молодых в Facebook.

Такая позиция абсолютно недопустима со стороны чиновничества. Тогда непонятно, зачем нам система государственного управления, зачем нам система взимания налогов с граждан? И с каждым годом у нас растет налоговая нагрузка и на граждан, и на предпринимательское сообщество. Соответственно, государство создано не для того, чтобы собирать деньги с людей. Оно должно выстроить систему управления, используя в том числе налоги, другие ресурсы, природные, интеллектуальные. Государство должно работать именно для того, чтобы на его территории люди были счастливы, бодры и веселы. А не для того, чтобы чиновники занимали свои места. Чиновники как раз и должны думать о будущем граждан. Считаю, что высказывание абсолютно недопустимое и некорректное. Не удивлюсь, если сейчас ее ожидает участь чиновника, который не мог прожить на 3500 рублей. Понятно, что деньги у нас не безграничные, понятно, что ситуации на разных исторических периодах бывали разные, но никогда нельзя отказываться от своих людей. У нас что, какое-то рабовладельчество? Для чего мы деньги собираем, строим, говорим о развитии, Конституцию свою пишем и вносим туда демократические принципы?

Барнаульская предпринимательница Ирина Чанцева

Фото с личной страницы Ирины Чанцевой ВКонтакте.

Меня удивила молодость и должность чиновницы. Блистательная карьера и, видимо, блестящее образование. Может, по причине молодости ей не хватило внутреннего такта, когда она хотела высказать свои мысли. Звучит, конечно, ужасно. Но! Боюсь, что все СМИ сейчас раздувают пожар, это собирает лайки и комментарии в новостях. Я допускаю, что молодая чиновница из-за неопытности так "выдала себя". Я нисколько не поддерживаю подобные мысли. Но надеюсь, что она имела в виду, что государство, безусловно, должно давать бесплатное школьное образование, бесплатное высшее при определенных успехах в ЕГЭ, медицинское обслуживание тоже должно быть бесплатным, развитие творческих интересов, массовый спорт и многое другое. Но есть вопрос и к молодежи — а она в свою очередь считает, что должна своему государству что-то взамен, или нет?