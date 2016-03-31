Будь здоров: все самое важное о самом ценном в новом проекте amic.ru

Портал Amic.ru запускает проект "Будь здоров".

Здоровье бесценно. Но именно на него мы обращаем внимание в последнюю очередь и начинаем ценить, только когда теряем. Стараемся не замечать свои "болячки", а потом жестоко за это расплачиваемся. Особенно это актуально для весны – ведь в период межсезонья обостряются все хронические заболевания.

В проекте Amic.ru "Будь здоров" вы найдете ответы на самые больные вопросы, в том числе и интимные, в которых мы сами себе боимся признаться.

Как правильно питаться в кризис, какую зарядку нужно делать в офисе, как себе помочь при аллергии и многое другое вы узнаете из нашего проекта. Нашими консультантами были доктора ведущих медицинских учреждений Барнаула ("Медси", "Алтайский Медицинский центр", стоматологический кабинет "Улыбка"). Кстати, мы считаем, что самолечение опасно, а потому при любом заболевании нужно обязательно обращаться к врачу.

Проект "Будь здоров" состоит из разделов: питание, стоматология, опорно-двигательный аппарат, дыхание, а также женское и мужское здоровье.

Читайте и будьте здоровы!