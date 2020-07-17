"Будет не хуже Баден-Бадена". В Белокурихе-2 начали строить многомиллионную дорогу

В Белокурихе-2 приступили к строительству дороги до горнолыжного комплекса "Мишина гора". Всего на участок протяженностью 2665 метров потратят 472 млн рублей. Проект уже позволил привлечь крупных инвесторов, которые возводят в субкластере свои туркомплексы. Их станет еще больше, когда дорогу достроят, уверен глава Белокурихи Константин Базаров. Специалисты объяснили, почему трасса оказалась такой дорогой, когда по ней можно будет проехать с комфортом и какие новые лечебницы благодаря этому появятся в "Белокурихе-2".

Хоть пешком, хоть на велосипеде

Сейчас от места, где заканчивается построенный в 2015 году серпантин, к "Мишиной горе" ведет временная грунтовая дорога. Уже к октябрю 2021 года ее заменит качественное полотно из асфальтобетона, заявил заместитель начальника "Алтайавтодора" Евгений Строганов.

О том, что в Белокурихе-2 появятся две новые дороги более чем за 1 млрд рублей, еще в декабре 2019 года на Инвестиционном форуме рассказал начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых. Строительство совместно профинансируют федеральные и краевые власти. Горнолыжный курорт "Мишина гора" открылся в 2018 году. Он включает в себя две трассы с перепадом высот 225 метров.

Кроме горы Мишиной, проект также предусматривает строительство дороги до горы Глухариной.

"Контракт на строительство первой дороги мы заключили 10 июля. Геодезисты сейчас проводят подготовительные работы. Всего на трассу нам выделили 472 млн рублей: основная часть – федеральные деньги, а 70 млн рублей – из краевого и муниципального бюджета. Затраты на этот год составят 85 млн рублей. Мы отобьем полосы отвода, вдоль которых произведем вырубку леса. Далее мы отсыпем земляное полотно и на этом работы в 2020 году закончим", – пояснил Строганов.

Трассу приходится прокладывать в горной местности, но проект получился дорогим не только из-за этого, отметил замглавы "Алтайавтодора". По его словам, кроме проезжей части тут оборудуют тротуар и велодорожку, а на протяжении всего участка установят искусственное освещение. Общая ширина полотна составит 14 метров, 6 из которых – двухполосная автомобильная дорога.

Вторую дорогу, которая позволит с комфортом доехать до горы Глухариной, начнут строить только в 2022 году, подчеркнул Строганов. На этот проект потратят еще больше – 575 млн рублей. А когда будут готовы обе дороги, между ними возведут путепровод.

Сектор без газа

Вдоль будущей трассы уже расположились стройплощадки, где частные инвесторы возводят свои гостиничные комплексы. Например, гендиректор бийской компании "Сиблюкс" Николай Кавун уже практически закончил на Белокурихе-2 строительство турбазы "Олимп парк" с видом на Мишину гору. Инвестор рад строительству дороги, но больше всего ждет, когда у него на участке появится газ.

"Мы уже заканчиваем строительство и занимаемся благоустройством. Также на следующий год планируем делать бассейн с сауной и хаммамом. Я в этом месте вижу большие перспективы. Думаю, все затраты окупятся. Асфальтовая дорога – это отлично. Все-таки грунт есть грунт – летом машины поднимают пыль. Но больше всего я жду газ. С водой и канализацией мы сами решили вопрос, электричество тоже есть. Но без отопления я не могу начать чистовую отделку. Если будет холодно – весь труд пойдет насмарку", – рассказал о ходе строительства Кавун.

По его словам, на полную мощность гостиничный комплекс "Олимп парк" заработает с 1 июня 2021 года. Он сможет вместить до 120 отдыхающих.

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Разводящие газовые сети в Белокурихе-2 прокладывают параллельно со строительством дороги, объяснил глава Белокурихи Константин Базаров. Он уверен, что уже к сентябрю строительство газопровода в субкластере завершится.

"В зиму газ у инвесторов уже будет. Кроме того, сейчас решается вопрос о финансировании водопровода, который мы здесь будем строить в 2021 году. Вместе с дорогой эти коммуникации сделают Белокуриху-2 доступной для инвесторов. Думаю, их станет здесь еще больше, когда все работы будут завершены. Ведь у них появятся все возможности для инвестирования в субкластер", – рассказал Базаров.

Виктор Томенко в прошлом году также отмечал Белокуриху-2 как пример "эффективной работы системы государственно-частного партнерства". По его словам, у местных инвесторов большие планы на будущее, а потому региональные власти и дальше будут поддерживать и развивать субкластер.

Будут лечить холодом

Еще один крупный инвестор, который уже застраивается в Белокурихе-2, – компания "Гранд-Крио", у которой есть сеть клиник в Москве и Екатеринбурге. В медучреждениях занимаются криотерапией – лечением при помощи холода. В Белокурихе компания планирует развиваться в новом для себя формате: клинику здесь совместят с полноценным гостиничным комплексом на 4 гектарах земли.

"Сейчас здесь ведутся подготовительные работы по строительству отеля повышенной комфортности и клиники. Кроме этого, тут будут располагаться бани, коттеджи, спа-комплекс с бассейном. Строительство дороги сильно повлияло на наше решение реализовывать этот проект. В ближайшие два года здесь появится вся оставшаяся инфраструктура. А это позволит нам обеспечить современный уровень комфорта. Наша лечебница сможет конкурировать не только внутри Белокурихи, но и с другими регионами", – рассказал представитель компании Дмитрий Дергаусов.

Общая стоимость проекта, по его словам, составит 600 млн рублей. Завершить первую очередь гостиничного комплекса строители планируют к концу 2024 года.

Вместо Карловых Вар

Оценила ход работ в субкластере и советник главы Ростуризма Наталья Осипова, которая приехала в Белокуриху на отдых. По ее словам, Белокуриха уже сейчас является курортом европейского уровня, и строительство субкластера позволит территории развиваться.

"Среднегодовая загрузка по меркам страны здесь уникальная – 89%. Но в какой-то момент Белокуриха уже не могла развиваться территориально. А строительство Белокурихи-2 позволило продолжить это развитие. Под нами огромное минеральное озеро. Через несколько лет тут возникнут бассейны на открытом воздухе и бюветы. Это будет большой кластер, который сможет конкурировать и с Карловыми Варами, и с Баден-Баденом. И мы все будем этим гордиться", – дала прогноз Осипова.

По ее словам, дорога также решит вопрос с труднодоступностью. Чтобы все больше туристов прибывало в Белокуриху, дорога на курорт должна быть комфортной и недорогой, уверена Осипова.

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"Это уникальный год. У нас появилась возможность запускать чартерные рейсы внутри страны. Чтобы авиабилеты стали дешевле, нужна конкуренция. Я удивляюсь, когда в России восьмидневный наземный тур стоит 80 тысяч рублей на человека. Конечно, за эти деньги люди предпочитают улетать за границу. Должна развиваться и малая авиация. Вот у вас сейчас направление Горно-Алтайск – Белокуриха открылось – это замечательно. Это привлечет дополнительных туристов", – подчеркнула эксперт Ростуризма.

Она также отметила, что ведомство планирует включить субсидирование регулярных и чартерных рейсов внутри страны в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ планируют принять в России до конца 2020 года.

Говорил о проблеме доступности и Виктор Томенко во время пресс-конференции 15 июля. По его словам, введение чартерных рейсов поможет увеличить турпоток в регионе.

"Я убежден, что чартерные рейсы привлекут внимание к нашим регионам. Алтай привлекает богатством наследия, разнообразия гастрономии. В масштабах страны два Алтая для людей едины. Мы в последнее время активно работаем над межрегиональными туристскими продуктами", – подчеркнул губернатор.

Напомним, 3 июля прямой авиарейс Горно-Алтайск – Белокуриха запустила компания "Сибирская легкая авиация". Полеты совершаются два раза в неделю, а стоимость билета начинается от 1500 рублей. А 15 июля глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о том, что с 18 июля в Республику Алтай запустят чартерные рейсы. Самолеты из Москвы будут летать три раза в неделю, а из Санкт-Петербурга – два раза в неделю.