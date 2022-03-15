Будущее за цифрой. Компьютерная академия ТOP приглашает на день открытых дверей

Современные дети уже с младенчества умеют обращаться с планшетами и телефонами. Двухлетние дети вполне осознанно листают фото и включают видео, а подростки уже не просто сёрфят, но и ведут собственные блоги. Дети всерьёз интересуются технологиями, и направить их интерес в нужное русло помогут курсы IT.

Компьютерная академия ТОР как раз объявляет новый набор и организует день открытых дверей, который пройдёт 19 марта в 13:00. На мероприятии дети и их родители смогут подробно узнать об особенностях учебного процесса академии, пообщаться с преподавателями, а также получить информацию о программе и графике обучения.

В программе дня открытых дверей:

— мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;

— презентация программы обучения;

— обзор знаний и навыков выпускников академии;

— индивидуальные консультации.

«Дети любознательны и быстро схватывают всё новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребёнку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрёжки. Минимум теории и очень много практики. Ребёнок познает сложные явления в игре», — рассказал представитель академии TOP Антон Бирюков.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн. Новые группы детского направления стартуют уже в марте.

Компьютерная академия ТОР

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WA: + 7 906-966-5347

