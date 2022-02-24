Бухгалтерия для бизнеса: как руководителю получать качественный управленческий учет

Для многих собственников бизнеса бухгалтерия — это отдел, который отвечает в первую очередь за налоговый учёт и минимизацию налогов. Только после этого идёт работа над бухгалтерским учётом, и, если остаётся свободное время, — над управленческим учётом. При этом он часто оказывается не своевременным и не достоверным. Как сделать бухгалтерию более полезной для бизнеса, рассказала руководитель компании “Финансбург” Елена Жданова.



Елена Жданова

Структура финансового подразделения

Чтобы понять, как создать “бухгалтерию для бизнеса”, сначала разберёмся с видами структуры и с основными функциями финансового подразделения. К основным функциям можно отнести:

— планирование;

— ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учётов;

— финансовый анализ;

— финансовый контроль;

— управление деньгами.

“На разных этапах развития предприятия функции финансового подразделения выполняют или совмещают разные сотрудники. Например, на начальном этапе для стартапов функции может взять на себя сам собственник или руководитель предприятия. Ещё один вариант — принять на работу бухгалтера или привлечь для ведения учётов аутсорсеров”, — рассказывает руководитель компании “Финансбург” Елена Жданова.

Когда предприятие подрастёт, собственник делегирует функции финансового анализа и финансового контроля новому сотруднику — финансовому менеджеру. Функции планирования и управления деньгами он оставляет за собой. На этом этапе также возможно ведение бухгалтерии на аутсорсе.

Когда предприятие “встало на ноги” и полным ходом занимается развитием и масштабированием, появляется необходимость в организации или в выделении финансового подразделения и привлечения нового сотрудника на должность финансового директора.

Таким образом формируется структура финансового подразделения для малых предприятий.

Основные функции бухгалтерии

Как видим, бухгалтерия — это часть финансового подразделения на предприятии, но чаще всего на микропредприятиях и на малых предприятиях подбором бухгалтера и постановкой задач занимается сам руководитель компании или собственник. А теперь вопрос к собственникам: когда вы нанимаете на работу бухгалтера или заключаете договор с фирмой на бухгалтерский аутсорсинг, какие задачи вы им ставите?

Большинство отвечают, что главное, чтобы бухгалтеры насчитывали и платили как можно меньше налогов, и чтобы им за это ничего не было. Конечно, оптимизация налогов — одна из основных задач бухгалтерии, но чтобы создать правильную финансовую систему на предприятии, этого не достаточно.

“Любая бухгалтерия должна отвечать за организацию и ведение всех видов учёта. Все данные должны быть достоверными и учитываться в полном объёме. Значит, бухгалтеры должны выстраивать работу так, чтобы данные можно было использовать и для формирования управленческого учёта, и для оптимизации бизнес-процессов на предприятии, и для сокращения налогов”, — добавила руководитель компании “Финансбург” Елена Жданова.

Основные функции бухгалтерии:

— формирование учётной политики для бухгалтерского учёта должно быть максимально приближённым к учётной политике управленческого учёта;

— формирование учётной политики для налогового учёта;

— проведение автоматизации бизнес-процессов;

— подготовка бухгалтерских отчётов в сроки, необходимые для бизнеса, а не для проверяющих органов;

— проведение налогового планирования, расчёта и уплата налогов;

написание регламентов и инструкций.

Чтобы создать правильную бухгалтерию для бизнеса, собственнику нужно поставить правильные задачи, уметь контролировать их выполнение и давать реальную оценку работе отдела.

Для решения этой задачи есть несколько вариантов: можно привлечь специалистов, которые помогут в этом (финансового директора, финансового менеджера или финансового консультанта), а можно пройти дополнительное обучение по повышению уровня финансовой грамотности.

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