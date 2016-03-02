Букеты за 10 тысяч: какие цветы покупают на 8 марта барнаульские мужчины

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

У продавцов цветочных магазинов в преддверии 8 марта наступает самая горячая пора в году. Холодильники магазинов уже сегодня до потолка заставлены различными видами цветов и готовых букетов. Флористы составляют яркие композиции и готовятся к тому, что поток посетителей не будет уменьшаться вплоть до самой ночи. Владельцы же магазинов ожидают, что в Международный женский день их выручка должна составить не менее нескольких сотен тысяч рублей. ИА "Амител" пообщалось с несколькими барнаульскими флористами, узнав их мнение о работе в женский праздник и ценах на цветы.

"Для нас это не праздник"

Татьяна работает флористом в магазине уже три года. Для нее 8 марта – один из самых тяжелых дней в году. Обычно на работу выходят все продавцы магазина, но наплыв посетителей такой большой, что отдохнуть все равно не получается.

"Мы просто стараемся работать в два раза быстрее, чем в обычный день. Все желают приобрести цветы для своих жен, девушек и мам. 8 марта к нам приходят обычно постоянные покупатели, поэтому мы сразу понимаем, на какую сумму они могут рассчитывать, что мы можем им предложить. Многим мужчинам нужно, чтобы букет был красочным и объемным. Есть люди, которые тратят на него по 10 тысяч рублей. В прошлом году у меня взрослый мужчина купил букет из 221 розы", – рассказала ИА "Амител" флорист.

По словам Татьяны, охотнее берут голландские цветы, хотя они в два раза дороже отечественных. Мужчины, как уверяет продавец, готовы переплачивать за букеты хорошего качества, чтобы цветы не завяли на следующий день. Кстати, цены в магазине, где работает девушка, вырастают за два дня до праздника в среднем на 20-30 рублей за цветок. Флорист считает, что это нормально, тем более глобального скачка цен из-за курса евро она не почувствовала. Количество же мужчин, которые приходят 8 марта за букетами для слабого пола, в их магазине неизменно увеличивается с каждым годом.

"Цветы нужно дарить женщинам, несмотря на их стоимость. Экономить на цветах не стоит. 8 марта раз в году. Я лично предпочитаю розы. Мне регулярно дарят в женский день цветы, которые покупают в том числе и в нашем магазине. Неважно, сколько цветов в букете, главное – внимание", – добавила Татьяна.

Букет от дедушек

В цветочном бизнесе Наталья больше года. Для нее предстоящее 8 марта уже второе на нынешнем месте работы. Ноги в этот день, говорит она, болят сильнее, чем обычно. Приходится весь день, не приседая, обслуживать клиентов, которых значительно больше, чем в любой другой день. При этом Наталья отрицает повышение цен на цветы в праздничные дни, утверждая, что это делают исключительно частные предприниматели.

"Наши клиенты предпочитают, конечно, розы. На 8 марта покупают цветы намного чаще, чем на День всех влюбленных. Считаю, что это, прежде всего, праздник молодежи. В Международный женский день к нам приходят различные покупатели. Даже дедушки – и те покупают небольшие букетики для бабушек", – рассказала ИА "Амител" Наталья.

Выручка полмиллиона

Надежда уверенно называет себя ветераном среди флористов. Уже больше шести лет для нее 8 марта – это не праздник, а самый тяжелый день в году. В этот день она с коллегами постоянно стоит на ногах целые сутки. Даже ночью клиенты не перестают приходить. Причем клиенты очень разные и не всегда трезвые. Самое удивительное, что в основном это именно женщины, а не мужчины.

Флорист не отрицает стремительного роста цен, добавляя, что цветы – скоропортящийся товар, а значит, выше подниматься в ближайшее время не будут. Иначе можно спугнуть клиента.

"Цветы сильно подорожали за последний год, примерно на 30-40 % из-за курса евро. Большинство магазинов Барнаула закупают цветы именно в Европе. Так, если хризантема два года назад еще стоила 80 рублей за ветку, то сейчас 150. К тому же к 8 марта владельцы магазинов еще сильнее повышают цены, чтобы заработать на празднике. У граждан нет выбора, покупать цветы женщинам все равно необходимо", – подытожила продавец.

В последние годы у барнаульцев, по словам Надежды, сформировалась традиция покупать цветы не только на праздники, поэтому в целом цветочный бизнес выгоден. В прошлом году, например, в ее магазине выручка по итогам 8 марта составила около полумиллиона рублей.