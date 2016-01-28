Бульдозер уничтожил 41 килограмм турецких апельсинов в Барнауле

Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю на одном из барнаульских рынков обнаружили продажу турецких апельсинов с высоким фитосанитарным риском. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным регионального Россельхознадзора, случай произошел 25 января. Житель Казахстана завез в Алтайский край импортную подкарантинную продукцию с высоким фитосанитарным риском без фитосанитарного сертификата.

Всего был обнаружен 41 килограмм апельсинов из Турции. Вся продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в присутствии владельца груза.

Напомним, с 1 января 2016 года в Россию нельзя ввозить из Турции следующие продукты: томаты свежие, лук репчатый и лук-шалот, капусту цветную и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины, виноград, груши, абрикосы, персики и нектарины свежие.