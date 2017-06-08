Булыгинское кладбище закрывают для захоронений в Барнауле

Фото: altai-eparhia.ru

Решение о закрытии захоронений на Булыгинско-Кировском кладбище, которое также называют Старым городским, приняли власти Барнаула.

Соответствующее постановление за подписью главы администрации краевой столицы Сергея Дугина опубликовано на официальном сайте мэрии.

В документе указывается, что причиной такого решения является превышение плотности захоронений.

"Закрыть кладбища, расположенные на земельных участках по следующим адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 288, кадастровый номер 22:63:050408:1; Алтайский край, расположен ориентировочно в 221 м на запад от земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Чернышевского, 288, кадастровый номер 22:63:050408:6", - сказано в постановлении.

Согласно открытым данным, Булыгинско-Кировское кладбище (иные названия – Старое городское, Булыгинское или Кировское) было открыто в первой половине XX века. Изначально оно использовалось в первую очередь для захоронения бывших военнослужащих, ветеранов и солдат, умерших во время Великой Отечественной войны в госпиталях Барнаула. Кладбище было закрыто в 1964 году, но в 2006 году его вновь открыли.