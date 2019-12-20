Бури и метели землю одолеют. В Барнаул на выходных придет непогода

Метель обещают в Барнауле в выходные дни 21 и 22 декабря. По данным Алтайского ЦГМС, в крае сутки 21 декабря ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега), усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушение слабозакрепленных конструкций.