Буря накроет Барнаул после обеда — МЧС

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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о надвигающейся буре — в Барнауле неблагоприятные погодные условия в пятницу, 15 июля ожидаются около 15 - 17 часов.

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"Штормовые явления начнутся с юга, юго-запада Алтайского края: в направлении Чарышского, Усть-Пристани в 12-13 часов ожидается особенно сильный ветер, град, локальные усиления ветра возможны в период прохождения грозы и в других районах. В районе Барнаула пик неблагоприятных метеорологических явлений с сильными осадками ожидается в 15-17 часов с дальнейшим продвижением грозового фронта на северо-восток", - сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В целом по региону сегодня ожидаются дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду.

"Будьте осторожны! Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует соблюдать в сложившихся погодных условиях меры предосторожности!", - добавляют в ведомстве.