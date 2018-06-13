Буря с грозами и градом надвигается на Алтайский край

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Синоптики в Алтайском крае, как и ожидалось, передали на 14 июня штормовое предупреждение — на регион надвигается буря.

"В Алтайском крае сутки 14 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, днём местами шквалистое усиление до 25 метров в секунду", - сообщает региональный Гидрометцентр.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, в свою очередь, жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в складывающейся обстановке.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, ухудшение метеоусловий, согласно прогнозу, будет кратковременным. Ожидается, что погода нормализуется уже 15 июня.