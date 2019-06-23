Бутиной сократили срок заключения в США

Уроженке Алтайского края Марии Бутиной, осужденной за тайное продвижение российских интересов в США, сократили тюремный срок на 10 дней, сообщает gazeta.ru.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Бутина выйдет на свободу не 5 ноября, как предполагал изначальный приговор, а 25 октября.

"Для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты", – подчеркнул депутат.

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Слуцкий подчеркнул, что России необходимо улучшить механизмы защиты и правовой помощи россиянам, которые "стали прямыми жертвами русофобской политики" других стран.

28 апреля суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (9 месяцев). После отбытия наказания девушку депортируют на родину.

В качестве аргумента к такому вердикту приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

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Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".