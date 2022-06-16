Быстра и прекрасна. Фото самой очаровательной гонщицы Линдси Брюэр
Девушка — участница американского аналога «Формулы-3» Indy Pro 2000 Championship
17 июня 2022, 06:48, Екатерина Смолихина
Фото: sports.ru
25-летняя американская автогонщица Линдси Брюэр уже давно приковывает внимание в мире спорта. Помимо скоростных качеств, девушка выглядит просто сногсшибательно (и имеет несколько миллионов подписчиков в соцсетях).
В феврале этого года во Флориде стартовал сезон Indy Pro 2000 Championship — американский аналог «Формулы-3». И на третьем этапе серии на легендарном автодроме в Индианаполисе состоялся дебют очаровательной гонщицы, — пишет sports.ru. Результат: 8-е место в первой гонке, 12-е — во второй и 13-е — в третьей (в пелотоне 16 машин).
Ну и что же тут криминального? Только красота, которая угонит ваше сердечко.
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