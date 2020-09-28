Быстрый и функциональный. "Ростелеком" подключил скоростной интернет в селах Алтая

"Ростелеком" подключил скоростной интернет в селах Табуны, Крутиха и Тюменцево Алтайского края. Компания также построила линии связи в коттеджном поселке Солнечная поляна, поселке Научный городок Барнаула и микрорайоне Рассвет в Новоалтайске.

"Мы прокладываем в села линии связи по национальным проектам и федеральным программам, но непосредственно до абонента, "последнюю милю", строим за счет собственных инвестиций. В этом году благодаря развитию нашей сети в сельской местности доступ к скоростному интернету появился у нескольких тысяч алтайских семей", – подчеркнул директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

На базе скоростного интернета компания предоставляет цифровой видеосервис Wink с максимальным набором телеканалов, продукт "Умный дом" и услугу "Видеонаблюдение". В комплекс "Умный дом" входит модем с контроллером для установки в помещении датчиков дыма, протечек воды, открытия и закрытия дверей. Сервис поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить имущество. Также для безопасности оператор предлагает домашние камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которыми можно управлять со смартфона.

Больше всего домов, которые получили доступ к услугам оператора, оказалось в Тюменцево – 2008. В Крутихе и Табунах – 1565 и 744 двора соответственно.

Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте или по бесплатному номеру 8800-1000-800.