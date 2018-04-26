Бюджет Алтайского края подрос на 3,5 млрд

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли поправки в бюджет региона на 2018 год на сессии в четверг, 26 апреля. Доходная и расходная части подросли на 3,5 млрд рублей.

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Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Владимир Притупов пояснил, на что пойдут средства.

Так, 1,6 млрд рублей — это средства федерального бюджета на повышение минимального размера оплаты труда. С 1 мая 2018 года размер МРОТ не должен быть ниже 11 тысяч 163 рублей при полной ставке. Пока же он составляет 9 тысяч 489 рублей.

765 млн рублей направят на ремонт дорог в Барнауле и Новоалтайске по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги". Без этой суммы на 2018 год на ремонт будет направлено чуть больше 1 млрд рублей.

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675 млн рублей будут направлены на создание новых мест в детсадах и яслях.

242 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и больниц.

181 млн рублей — средства корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

До принятия поправок доходы бюджета региона на 2018 год был сформированы в сумме 90,777 млрд рублей, расходы - 95,614 млрд рублей.