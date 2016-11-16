Бюджет настроения: сколько стоит новогодняя атрибутика и как ее выбрать?

Новогодний антураж в магазинах напоминает о приближении главного праздника. Кстати, а ведь часть покупок действительно можно сделать заранее. Это позволит сэкономить вам не только деньги, но и избежать длинных очередей в канун Нового года. Портал Amic.ru решил выяснить, во сколько в этом году обойдется новогодняя атрибутика, напомнить несколько важных правил при ее выборе.

Почем елочка?

Вы удивитесь, но цены на искусственные ели начинаются в этом году от 99,99 рубля. Конечно, такое 45-сантиметровое дерево едва ли тянет на звание "зеленой красавицы". Тем не менее спрос на них есть. Во время визита в один из супермаркетов два дерева обрели своих новых хозяев.

Далее ценовой сегмент на эту продукцию идет по нарастающей. В магазинах представлены ели с заснеженными веточками, пушистые и почти "лысые", с шишками и без, с подсветкой "иголочек" и гирляндами.

Есть деревья за 3 тысячи рублей, за 9 и даже за 15 тысяч. Как говорится, выбор на любой вкус и кошелек. Подставку для ели можно купить за 250 рублей без одной копейки.

Пластмассовую или стеклянную?

В широком ассортименте представлены в барнаульских магазинах бусы для новогодних красавиц, игрушки с символом 2017 года, колокольчики, декоративные шишки, сосульки и шары. Дешевле, конечно, обойдутся товары из Поднебесной. Цены на такие пластмассовые елочные игрушки стартуют от 5,99 рубля. За 100 рублей можно купить комплект из трех больших шаров, коробочку из шести маленьких шариков удастся приобрести за 50 рублей. Набор из 20 разных игрушек обойдется в 180 рублей. Стеклянные игрушки традиционно стоят дороже. Их стоимость в этом году начинается от 350 рублей.

Напомним, что семьям с маленькими детьми от стеклянных игрушек лучше отказаться. При падении они разлетаются на десятки кусочков и могут поранить ребенка. Не стоит терять бдительность и при выборе елочных украшений из пластика. Низкая цена должна заставить насторожиться покупателя. Зачастую недобросовестные производители стремятся сэкономить и покрывают елочные игрушки дешевыми красками. При покупке обратите внимание на упаковку игрушек – там должны быть сведения о составе. К серьезному отравлению может привести наличие в покрытии фенола или формальдегида, от таких украшений лучше отказаться.

Выбирая наряд для елки, убедитесь, что шары не имеют резкого запаха, а краска и блестки с них не слезают при малейшем касании. Помните, что маленькие дети могут попробовать "на вкус" украшения, что может спровоцировать сильную аллергию.

Раз, два, три – елочка, гори!

На любой вкус и цвет в продаже есть и гирлянды. Цены на них зависят от длины, количества лампочек и качества продукции. В этом году встречаются не только привычные "ниточки" за 199,99 рубля, но и гирлянды с лампочками в форме снежинок, звезд, стрекоз, цветов или фонариков со светодиодами внутри. Их средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Кстати, более дорогие современные светодиодные гирлянды потребляют меньше электроэнергии и служат намного дольше стеклянных. Дело в том, что они надежно защищены и не бьются при падении, а если какой-то светодиод выходит из строя, гирлянда продолжает работать.

Перед покупкой гирлянды внимательно осмотрите провода на наличие повреждений и неисправных участков, все лампочки должны гореть. Домашняя гирлянда по мощности не превышать 25 ватт.

Дождик, мишура и наклейки

Минимальная стоимость "самых худых" представителей мишуры и дождика для елки составляет порядка 10 рублей. Более качественная продукция стоит в районе 80-150 рублей за штуку. В магазинах представлен большой выбор наклеек со снеговиками, Дедом Морозом, символом 2017 года петухом, снежинками и другой новогодней атрибутикой. Стартовая цена в среднем 70 рублей. В зависимости от размера наклейки возрастает и ее стоимость. Также уже пользуются спросом карнавальные маски (цена от 100 рублей и выше), а также шапки Санта Клауса (от 120 рублей и выше).