Бывшего барнаульского автодилера Toyota и Lexus хотят обанкротить

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Алтайский арбитражный суд возбудил производство по делу о банкротстве непубличного акционерного общества "СЛК-Моторс". Иск подал житель Томской области Владислав Левченко, а заседание назначено на 21 марта, сообщается на сайте суда.

Ранее ГК "СЛК-Моторс" была одним из крупнейших региональных автодилеров и официально представляла бренды Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche в Новосибирске, Toyota и Lexus – в Барнауле. Сейчас в портфеле группы компаний находится лишь бренд Porsche.

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Подчеркивается, что сумма исковых заявлений Левченко не уточняется.

Напомним, 15 февраля 2016 года был расторгнут дилерский договор между ООО "Тойота Мотор" и ГК "СЛК-Моторс". В результате этого были закрыты "Тойота Центр Новосибирск", "Тойота Центр Барнаул", "Лексус-Новосибирск" и "Лексус-Барнаул", которые являлись уполномоченными дилерами Toyota и Lexus. Все салоны принадлежат группе компаний "СЛК-Моторс". Сейчас центры полностью прекратили свою работу, а все идентификационные элементы салонов сняли.

В данный момент алтайские клиенты Toyota могут обращаться за помощью ко второму официальному дилеру марки в Новосибирске – ГК "Автомир", а вот ближайшие дилеры Lexus расположены в Красноярске.