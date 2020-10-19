Бывшего главного агронома алтайской компании осудили за взятки и хищение

Суд вынес приговор бывшему главному агроному ОАО "Индустриальный". Мужчину признали виновным в мошенничестве, а также получении взятки в крупном и особо крупном размерах.

"По данным следствия и суда, в период с 2015 по 2018 год главный агроном открытого акционерного общества "Индустриальный" получил взятки от представителей двух фирм в размере более 2 миллионов 300 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно этих обществ с ограниченной ответственностью в качестве основных поставщиков товарно-материальных ценностей для нужд организации и заключении с ним договоров", – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Кроме того, следователи доказали, что с 2017 по 2018 год агроном обманным путем похитил имущество предприятия общей стоимостью 750 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа 5 миллионов рублей и лишил его права занимать определенные должности.