Бывшего главного фединспектора Михаила Чугуева похоронят в Барнауле

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Бывшего главного федерального инспектора по Алтайскому краю Михаила Чугуева, ушедшего из жизни накануне, похоронят в Барнауле.

Об этом порталу Amic.ru сообщил фединспектор Александр Заболотный. Время и место похорон пока неизвестны.

Напомним, что Михаил Чугуев скончался в Москве 26 марта в возрасте 45 лет. Должность главного федерального инспектора по Алтайскому краю он занимал с 2011 по 2017 год.

Михаил Витальевич Чугуев родился 6 февраля 1973 года в Барнауле. Окончил школу № 45. Высшее образование получил по специальности "экономист" в ВЗФЭИ. Занимал руководящие должности на промышленных предприятиях Алтайского края. В начале 2000-х годов создал общественную организацию "Молодые лидеры Сибири". После этого работал в Москве, в аппарате полпреда президента в СФО. Весной 2011 года стал главным федеральным инспектором в Алтайском крае.