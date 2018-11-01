Бывшего замначальника УФМС по Алтайскому краю реабилитировали

Согласно постановлению Центрального районного суда от 17 февраля 2016 года, а также апелляционному постановлению Алтайского краевого суда от 15 апреля 2016 года, Абрамов Артем Александрович, оправданный приговором Центрального районного суда Барнаула от 30 сентября 2013 года по ч. 1 ст. 286 УК РФ за отсутствием события преступления, был реабилитирован.