Бывшему заместителю главы алтайского Минстроя Голубцову могут смягчить статью

Представители защиты бывшего заместителя главы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова могут добиться переквалификации уголовного дела. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Банкфакс".

По словам инсайдеров, защита Голубцова выстроила следующую тактику: они настаивают, что взятки экс-чиновник получал не деньгами, а дивидендами от компаний, где имеет долю. Отмечается, что у защиты якобы есть документы, которые подтверждают факт того, что Голубцов имел долю в указанных компаниях.

Если адвокатам удастся доказать свою точку зрения, то статью в деле экс-замминистра изменят, поскольку это правонарушение не будет являться взяточничеством.

Напомним, что Андрею Голубцову предъявлено обвинение в крупном взяточничестве. По версии правоохранителей, чиновник получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.