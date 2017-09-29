Бывший алтайский чиновник заплатит 6,6 млн рублей за взяточничество

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Экс-заместителя администрации Краснощековского района Алтайского края признали виновным в получении взятки в крупном размере и назначили ему крупный денежный штраф.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в данный момент установлено, что чиновник требовал взятку от гендиректора и учредителя одной из фирм, которая являлась субподрядчиком по исполнению муниципального контракта.

Общая сумма работ по реконструкции водопроводных сетей в Краснощеково превышала 26 миллионов рублей.

"Обвиняемый обещал подписание сметной и иной документации, изменяющей произведенные объемы и виды работ, а также заменяющей использованные при работе материалы и оборудование, которые подтверждали расходование причитающихся за выполненные работы средств и принятие решений о производстве перечислений таких денег за счет субсидии на счет ООО", - уточняют в СКР.

В 2015 году чиновник внес изменения в локальные сметы и ведомости. Кроме того, он обеспечил подписание документов, по которым в районный бюджет поступило около 25 миллионов рублей из федеральной и краевой казны на финансирование указанных работ.

За это вечером 12 января прошлого года он получил взятку в 200 тысяч рублей.

В итоге суд признал бывшего замглавы администрации виновным и назначил ему в виде наказания штраф в размере 6,6 миллиона рублей. Кроме этого, мужчина на три года ограничен в выборе места работы.