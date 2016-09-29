Бывший офицер полиции в Барнауле осужден за разглашение гостайны

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Приговор, вынесенный в отношении бывшего офицера барнаульской полиции за разглашение государственной тайны, вступил в силу, сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении ФСБ.

Согласно решению краевого суда, бывшему правоохранителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Что касается обстоятельств преступления, то установлено, что в 2013 году старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Никита Часовских выявил в действиях нескольких барнаульцев признаки преступлений, связанных с незаконным получением кредитов в банках.

Полицейский пригласил в свой кабинет одного из подозреваемых для улучшения служебных показателей и сообщил, что мужчина является объектом проверки. "В связи с этим полицейский настоятельно рекомендовал жителю Барнаула дать признательные показания, а также сдать своих подельников", – уточняют в УФСБ.

Подкрепляя свои слова фактами, правоохранитель ознакомил подозреваемого с материалами проверки.

Экспертиза установила, что данная информация являлась секретной и представляла собой государственную тайну.

В итоге Алтайский краевой суд признал оперативника виновным. Он уволен из органов в связи с утратой доверия.