Бывший прораб назначен главным чиновником по строительству в Барнауле

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Новый руководитель комитета по строительству, архитектуре и развитию города назначен в администрации Барнаула — вакантное кресло занял Дмитрий Аристов.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, к исполнению обязанностей в этом качестве чиновник приступил с 11 января. Напомним, что место главы данного комитета освободилось в конце прошлого года с уходом Алексея Боброва.

Дмитрий Петрович Аристов родился 15 февраля 1973 года в городе Колпашево Томской области. В 1992 году он окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности "Двигатели внутреннего сгорания". Трудовую деятельность начал испытателем двигателей на Заводе транспортного машиностроения имени Ленина. В 1996 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1996 по 2004 год работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора, директором в строительных организациях города. В декабре 2004 года назначен на должность главного специалиста ГАСН Комитета по архитектуре и развитию города Барнаула. С июня 2005 по февраль 2007 гг. замещал должности ведущего, главного специалиста инспекции государственного строительного надзора Комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре (преобразованного в Управление Алтайского края по строительству и архитектуре). С февраля 2007 по декабрь 2012 года был руководителем Инспекции Алтайского края по надзору в строительстве. С января 2013 по декабрь 2018 года занимал руководящие должности в строительных компаниях.