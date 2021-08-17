Бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова получила три года условно

17 августа суд Железнодорожного района Барнаула признал экс-зампредседателя правительства Алтайского края Ирину Долгову виновной в превышении должностных полномочий. Бывшая чиновница получила три года условно, сказано на сайте регионального Следкома.

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Прочее На бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело

Установлено, что осенью 2018 года Долгова за счёт средств регионального бюджета обеспечила дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение. В результате бюджету Алтайского края был нанесён ущерб в размере более 200 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году Долгова, превысив должностные полномочия, дала указание краевому унитарному предприятию "Аптеки Алтая" закупить лекарственные препараты с истекающим сроком годности на 1 млн рублей. Медикаменты приобрели у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства уценили и продали. В результате предприятию был причинён имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей.

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Долгова вину признала полностью. Для обеспечения гражданского иска на её имущество стоимостью более 5,5 млн рублей наложили арест.

В итоге суд назначил Ирине Долговой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права занимать определённые должности на такое же время.