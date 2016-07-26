Центр Барнаула избавили от несанкционированной рекламы
Несанкционированная реклама исчезла с улиц Чкалова, Песчаной, Партизанской и других
Фото: barnaul.org
Фасады и ограждения зданий, расположенных на центральных улицах Барнаула, очистили от несанкционированной рекламы, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Рекламу демонтировали с улиц Гоголя, Кутузова, Партизанской, Песчаной, Чкалова, на проспекте Ленина и в пригороде района.
Несанкционированную рекламу удаляют следующим образом: на первом этапе фиксируется факт незаконно установленной конструкции, далее владельцу рекламы выписывают предписание в течение трех дней убрать рекламу и в течение одного месяца демонтировать саму конструкцию. Если по истечении указанного срока собственник проигнорировал требование, то специалисты администрации организуют работу по демонтажу этого объекта.