Центр Барнаула избавили от несанкционированной рекламы

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Фасады и ограждения зданий, расположенных на центральных улицах Барнаула, очистили от несанкционированной рекламы, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Рекламу демонтировали с улиц Гоголя, Кутузова, Партизанской, Песчаной, Чкалова, на проспекте Ленина и в пригороде района.

Несанкционированную рекламу удаляют следующим образом: на первом этапе фиксируется факт незаконно установленной конструкции, далее владельцу рекламы выписывают предписание в течение трех дней убрать рекламу и в течение одного месяца демонтировать саму конструкцию. Если по истечении указанного срока собственник проигнорировал требование, то специалисты администрации организуют работу по демонтажу этого объекта.