Центр Барнаула превратился в большую лужу после ливня

Фото: amic.ru, vk.com/barneos22

Центр Барнаула превратился в огромную лужу в результате ливня, прошедшего вечером в воскресенье, 17 июля.

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Прочее Улицу Антона Петрова затопило в Барнауле после ливня

Корреспондент портала Amic.ru стал очевидцем того, как потоки воды заливали проспекты Строителей и Социалистический, а также улицу Гоголя.

Огромные лужи традиционно появились на проспекте Ленина в районе Нового рынка.

Помимо этого, в паблике Barnaul 22 сообщается о проблемах с движением на пересечении Строителей и Красноармейского.

"Коллапс на Строителей/Красноармейский. Светофоры не работают", - проинформировал автор заметки.

Ранее в воскресенье пользователи соцсетей сообщали о том, что из-за дождя затопило улицу Антона Петрова.