Центр Барнаула превратился в большую лужу после ливня
На пересечении проспекта Красноармейского со Строителей возник транспортный коллапс из-за неработающего светофора
Фото: amic.ru, vk.com/barneos22
Центр Барнаула превратился в огромную лужу в результате ливня, прошедшего вечером в воскресенье, 17 июля.
Корреспондент портала Amic.ru стал очевидцем того, как потоки воды заливали проспекты Строителей и Социалистический, а также улицу Гоголя.
Огромные лужи традиционно появились на проспекте Ленина в районе Нового рынка.
Помимо этого, в паблике Barnaul 22 сообщается о проблемах с движением на пересечении Строителей и Красноармейского.
"Коллапс на Строителей/Красноармейский. Светофоры не работают", - проинформировал автор заметки.
Ранее в воскресенье пользователи соцсетей сообщали о том, что из-за дождя затопило улицу Антона Петрова.