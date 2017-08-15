Центральные улицы Белокурихи отремонтируют за 20 млн рублей из бюджета края
Работы будут проводиться на улице Молодежной и Братьев Ждановых
Фото: altairegion22.ru
В Белокурихе две центральные улицы - Молодежную и Братьев Ждановых - отремонтируют более чем за 20 миллионов рублей. Данные средства будут выделены из бюджета Алтайского края по распоряжению губернатора Александра Карлина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что подрядчик уже начал ремонт улицы Братьев Ждановых. На улице будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры и обустроены тротуары. По словам руководителя подрядной организации "Юго-Восточное ДСУ" Максима Степина, каждый день на участке работает около 10 единиц техники и 20 рабочих, которые собираются закончить строительство в ближайшие дни.
Отмечается, что в минувшем году за счет бюджетных средств в Белокурихе отремонтировали улицу Советскую. Работы обошлись в 3,5 миллиона рублей.