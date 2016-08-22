Центризбирком повторно направляет своего представителя в Алтайский край
На сей раз в регион прибывает член ЦИК с правом решающего голоса Валерий Гальченко
Фото: wikipedia.org
Центризбирком РФ направил в Алтайский край своего представителя с правом решающего голоса Валерия Гальченко (на фото).
Как сообщили в региональной избирательной комиссии, во вторник, 23 августа, в Барнауле пройдет рабочая встреча с господином Гальченко по вопросам проведения в Алтайском крае избирательной кампании по выборам депутатов нового созыва Госдумы.
Отметим, что в начале июля в Алтайский край уже приезжала комиссия ЦИК России во главе с экс-председателем партии "Справедливая Россия" Николаем Левичевым.
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Комиссия, в частности, разбирала ситуацию вокруг появления в регионе серии материалов против кандидатов в Госдуму от Алтайского края.