Центризбирком повторно направляет своего представителя в Алтайский край

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Центризбирком РФ направил в Алтайский край своего представителя с правом решающего голоса Валерия Гальченко (на фото).

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Прочее Комиссия ЦИК ускорила расследование "черного пиара" в Алтайском крае

Как сообщили в региональной избирательной комиссии, во вторник, 23 августа, в Барнауле пройдет рабочая встреча с господином Гальченко по вопросам проведения в Алтайском крае избирательной кампании по выборам депутатов нового созыва Госдумы.

Отметим, что в начале июля в Алтайский край уже приезжала комиссия ЦИК России во главе с экс-председателем партии "Справедливая Россия" Николаем Левичевым.

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Комиссия, в частности, разбирала ситуацию вокруг появления в регионе серии материалов против кандидатов в Госдуму от Алтайского края.